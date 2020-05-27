Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до конца года

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса, которые будут действовать до конца 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории РФ», — говорится в постановлении.

В документе, помимо мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19, говорится о таких вещах, как: порядок лабораторной диагностики, регистрация случаев заболевания коронавирусом и госпитализация инфицированных, профилактика внутри медучреждений, порядок дезинфицирующих мероприятий и прочих.

Также в постановлении предлагают направлять на двухнедельный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов.

6 апреля замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов назвал единственный, по его словам, способ профилактики COVID-19.

«Вакцинация. Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — заявил Горелов.

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