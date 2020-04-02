Как часто проветривать квартиру во время коронавирусной пандемии? Мнение врача

На сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации, которые следует соблюдать родителям в режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Одно из главных правил — уборка и проветривание помещений.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в комментарии «АиФ» подтверждает: проветривать комнату желательно как можно чаще. Если жители квартиры проводят большое количество времени за компьютером, то, по нормам СанПиНа, проветривать помещение нужно каждый час по 15-20 минут.

«Проветривать квартиру нужно постоянно. Максимально часто, насколько это возможно. Это всегда будет положительно влиять на вентиляцию воздуха, на его обновление, на снижение количества аллергенов в воздухе, а также частиц вирусов, на доступ кислорода», — говорит врач.

Если окна квартиры выходят на трассу, то лучше проветривать помещение рано утром или поздно вечером, когда транспорта почти нет.

Влажную уборку необходимо проводить каждый день. Помимо этого, важно увлажнять воздух в комнате. Но нужно следить за уровнем влажности в квартире: он не должен превышать 50-60%.

Если в квартире проживают дети, то проветривать помещение нужно каждые 1,5 часа по 10-15 минут. И не менее чем за 30 минут перед сном. Важно следить за температурой в комнате: она может опуститься, но не более чем на 2-3 градуса.

При наличии в помещении больных ОРВИ, проветривание рекомендуется не меньше четырех раз в сутки по 15 минут. Регулярная уборка и проветривание также помогут уменьшить острую фазу аллергии. Только проветривание нужно проводить вечером, когда в воздухе наименьшее количество аллергенов.

По словам Ирины Ярцевой, не следует перебарщивать с дезинфицирующими средствами, так как это может отрицательно сказаться на состоянии здоровья.

«Не нужно впадать в панику. Если сейчас люди начнут все мыть с чрезмерно большим количеством хлорки, то они ей надышатся и отравятся. Поэтому ни в коем случае так делать не стоит. Убирайтесь дома в обычном режиме. А в целом просто поддерживайте обычную чистоту в квартире и регулярно проветривайте помещение», — советует Ярцева.

Злоупотреблять антисептическими средствами для рук тоже не стоит. Это может навредить коже: она начинает трескаться и туда попадает больше бактерий.

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