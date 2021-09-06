Лучше дезодоранта: какой фрукт поможет избавиться от пота?

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Валентин Черников
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Устранить потоотделение можно, не прибегая к вредным для организма химическим средствам.

Лучше дезодоранта: какой фрукт поможет избавиться от пота?

Фото: www.globallookpress.com / Heinz Krimmer

Дезодоранты и антиперспиранты закупоривают поры при помощи солей алюминия и других входящих в их состав вредных веществ. Известно, что алюминий способен провоцировать онкозаболевания, болезнь Альцгеймера и бесплодие. Однако избежать запаха пота можно и без применения химических средств, сообщает портал Clutch.ua.

Альтернативой может послужить распространенный фрукт — лайм. Благодаря повышенной кислотности этот цитрус помогает уменьшить потоотделение и способен заменить дезодорант. Лайм обладает антибактериальными свойствами, что и определяет его эффективность. Ведь запах тела вызывают бактерии, которые размножаются в области подмышек.

Чтобы приготовить природный дезодорант, не нужно специальных рецептов. Для этого потребуется лишь разрезать лайм пополам, протереть места потоотделения и дать соку высохнуть. Если надеть одежду прежде, чем исчезнет влага, на вещи останутся пятна. Пользоваться одним фруктом можно несколько раз. Достаточно хранить его в холодильнике, обернув пленкой, и надрезать поверхность, если она обветрится.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре призвали отказаться от спиртных напитков и рассказали, как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека.

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