Как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека?

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от употребления алкоголя в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что вопреки мифам горячительные напитки не способны убить COVID-19.

Rospotrebnadzor.ru

Специалисты подчеркнули, что спиртное оказывает крайне негативное влияние на иммунную систему человека.

«Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что употребление алкогольных напитков приводит к смерти трех миллионов человек в мире ежегодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда начнут снимать ограничения в России.