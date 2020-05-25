Как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека?
В Роспотребнадзоре призвали отказаться от спиртных напитков.
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Фото, видео: Rospotrebnadzor.ru; www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber, Karin Rollett-Vlcek, Jürgen Eis
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от употребления алкоголя в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что вопреки мифам горячительные напитки не способны убить COVID-19.
Специалисты подчеркнули, что спиртное оказывает крайне негативное влияние на иммунную систему человека.
«Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья», — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что употребление алкогольных напитков приводит к смерти трех миллионов человек в мире ежегодно.
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