«Тебя жаба душит!» — Андрей Разин публично оскорбил Шнурова

|
Ниса Мурзанаева
39

Ранее лидер «Ленинграда» заявил, что большинство артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин публично оскорбил лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Последний нелестно высказался о российских звездах, заявив, что большинство артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги.

«Сергей Шнуров говорит о сращивании артистов с публичными праздниками и бюджетными мероприятиями. Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города? Это тебя жаба душит, что мы постоянно работаем на подобных мероприятиях», — написал Разин в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @razin_andrei_lm

По словам продюсера «Ласкового мая», его коллектив пользуется популярностью, потому что в отличие от «Ленинграда» они исполняют добрые, культурные песни без нецензурной лексики.

До этого Сергей Шнуров порассуждал об артистах, которые якобы могут зарабатывать деньги только на бюджетных мероприятиях вроде Дня города.

«Объясняю схему: если ты „звезда“, а твой „продюсер“ со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные „дни города“. За свои кровные на эти „шоу“ никто не пойдет», — заявил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин готов лично разобраться со скандальным музыкантом Сергеем Шнуровым за нелицеприятные слова, высказанные в адрес его супруги — певицы Валерии.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
71.06
-0.08 77.91
0.12
Под каким знаком зодиака рождаются миллиардеры?

Последние новости

22:45
«Голубки»: Настя Каменских умилила фанатов нежным фото с Потапом
22:33
Минкомсвязь РФ аннулировала паспорт болельщика Евро-2020
22:26
«Написала свою книгу?» — Седокова расскажет о событии, которого ждала десять лет
22:20
«Тебя жаба душит!» — Андрей Разин публично оскорбил Шнурова
22:12
Смерть афроамериканца во время полицейского задержания стала причиной протестов в Миннеаполисе
22:01
Сыгравшая девушку Бонда Куриленко впечатлила юзеров откровенным купальником

Сейчас читают

ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу
Су-35 против самолета-разведчика: США показали перехват своего «Посейдона» истребителями РФ
Пропажа актрисы Марии Стерниковой — восстанавливаем хронологию события

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок