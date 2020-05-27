Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин публично оскорбил лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Последний нелестно высказался о российских звездах, заявив, что большинство артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги.

«Сергей Шнуров говорит о сращивании артистов с публичными праздниками и бюджетными мероприятиями. Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города? Это тебя жаба душит, что мы постоянно работаем на подобных мероприятиях», — написал Разин в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @razin_andrei_lm

По словам продюсера «Ласкового мая», его коллектив пользуется популярностью, потому что в отличие от «Ленинграда» они исполняют добрые, культурные песни без нецензурной лексики.

До этого Сергей Шнуров порассуждал об артистах, которые якобы могут зарабатывать деньги только на бюджетных мероприятиях вроде Дня города.

«Объясняю схему: если ты „звезда“, а твой „продюсер“ со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные „дни города“. За свои кровные на эти „шоу“ никто не пойдет», — заявил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин готов лично разобраться со скандальным музыкантом Сергеем Шнуровым за нелицеприятные слова, высказанные в адрес его супруги — певицы Валерии.