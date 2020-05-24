Валерия ответила на критику Пригожина за его жалобу о бедности артистов

Певица Валерия на своей странице в Instagram ответила на критику своего супруга Иосифа Пригожина за его жалобу о бедности артистов. Жена музыкального продюсера с легкостью вступила в полемику с подписчиками.

В частности, знаменитость отреагировала на комментарий юзера, который последовал рекомендации Сергея Шнурова и решил отправить сосиски звездной паре.

«Там Шнур говорил, вы бедствуете! Куда сосисок выслать? Адресок черкните!» — написал один из подписчиков.

Валерия, недолго думая, возразила, что бывшему лидеру группировки «Ленинград» поддержка явно не требуется. Певица отметила, что скромным труженикам сферы искусств помощь не помешает, так как многие из них сидят голодом.

«Ну, Шнуру точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) — очень бы не помешала», — написала Валерия.

Instagram @valeriya

Посетовал на нехватку денег первым стриптизер Тарзан. Как писал 5-tv.ru, он возмутился тем, что в период пандемии коронавируса государство помогает пенсионерам и врачам и не заботится об артистах. По его словам, народ не понимает истинного положения вещей в мире знаменитостей. После с жалобой выступил и Иосиф Пригожин. Продюсер заявил, что российские звезды оказались «в чудовищной ситуации» из-за отсутствия доходов от концертной деятельности. Обоим кверулянтам ответил Сергей Шнуров: по традиции, свой комментарий он составил в стихотворной форме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов.