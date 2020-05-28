«Будем идти по жизни отдельно»: Евгения Лоза объявила о разводе
Актриса решила расторгнуть брак, не прожив в нем и года.
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Фото, видео: Instagram @loza_jenya
Новость о разводе Евгения Лозы ошарашила ее подписчиков в Instagram. 35-летняя актриса объявила, что расстается с коллегой по цеху 38-летним Антоном Батыревым, не прожив с ним и года в браке. Звезда сериала «Восток-Запад» уточнила, что не хотела сообщать о личном, но публичность обязывает: во избежание слухов о причинах разрыва она решила сразу расставить точки над i.
«Спешу разочаровать: у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться», — написала Лоза на своей странице в Instagram.
Как уточняет «Экспресс газета», актриса вышла замуж за Антона Батырева, известного по сериалам «Пятницкий», «Карпов», «Отдел» и «Выжить после», в августе 2019 года. Они познакомились на съемочной площадке сериала «На качелях судьбы». До этого девушка не раз заявляла, что вступать в брак с актером не намерена и вообще не воспринимает коллег как мужчин.
Этот союз стал для Лозы первым, а для ее супруга — третьим. Первый брак Бытырева тоже продлился меньше года. Со второй женой он прожил дольше, вероятно, из-за совместного сына.
Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Лоза показала фанатам фото из душа.
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