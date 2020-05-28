Семейная пара из Норвегии обнаружила могилу викинга под своей спальней
Возраст захоронения, по предварительным оценкам, может составлять более тысячи лет.
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Фото, видео: Instagram @krestiansen; www.globallookpress.com / Klindwort, M.
Семейная пара из норвежского городка Буде обнаружила могилу викинга под своей спальней. Как сообщила на своей странице в Instagram Марианн Кристиансен, они с мужем обнаружили захоронение, возраст которого, по предварительным оценкам археологов, может составлять более тысячи лет.
Все началось с того, что супруги решили утеплить пол и разобрали его. Под досками была найдена небольшая насыпь из камней, под которой находились железный топор и некий предмет схожий с колесом от детской игрушки. Хозяева дома тут же позвонили в местную администрацию и вызвали на место археологов.
Прибывшие специалисты констатировали, что под жилищем супругов находится могила эпохи викингов X века. В настоящее время на месте продолжаются раскопки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербург вернулись археологи, занимавшиеся раскопками рядом с древним городом Ур.
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