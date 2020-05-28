Промывание носа летом чрезвычайно важно для людей, страдающих хроническим насморком, включая аллергиков. Об этом рассказала 5-tv.ru врач-оториноларинголог, фониатр Анна Колесникова.

По словам медика, летом сохраняются все неблагоприятные факторы для слизистой оболочки носа: инфекции, аллергены, пыль на улицах, что еще больше высушивает слизистую оболочку носа. Чтобы очистить ее от этого неблагоприятного воздействия и нужен туалет носа.

Кроме того, во время жары в жилом помещении может не хватать влаги. А по санитарным нормам, она должна достигать минимум 40%. Увлажнять нужно как воздух, так и слизистую. Заодно это уменьшит потребность в сосудосуживающих препаратах, упростит отсмаркивание за счет разжижения слизи, снизит отек слизистой оболочки, который вызывают инфекции и аллергии, повысит местный иммунитет.

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Для орошения носовой полости лучше всего подходят растворы морской воды. Главное, на что нужно обратить внимание — это состав жидкости. Она может содержать дополнительные компоненты, нежелательные для людей, страдающих от аллергии.

«В летнее время аллергикам не стоит использовать растворы, которые содержат экстракты трав. Например, ромашки, алоэ, эвкалипта. Они могут способствовать обострению аллергического ринита. Но можно использовать растворы, которые содержат декспантенол. Он увлажняет и заживляет слизистую при наличии сухости или курок в носу. Или растворы с эктоин. Это специальный белок, который образует на слизистой носа защитную пленку и предохраняет от попадания аллергенов», — сообщила Анна Колесникова.

По словам врача, не стоит бояться, что вместе с вредными веществами человек при орошении носа смоет нормальную микрофлору. Она прикреплена к слизистой, и потерять ее невозможно. Поэтому нос можно промывать в любое время года — столько раз, сколько потребуется.

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