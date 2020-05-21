Общепринятые метр-полтора не обеспечивают безопасность при COVID-19.

Почему на улице социальная дистанция должна быть больше

Фото: www.globallookpress.com /Rawcolor.Nl

Тема:
Эпидемия коронавируса

Социальная дистанция в полтора метра, установленную ВОЗ, чтобы избежать заражения коронавирусом, может оказаться не эффективной при ветре. Даже при самом легком потоке воздуха капли слюны кашляющего разносятся на шесть метров. Сообщается в научном журнале Physics of Fluids.

Оказывается, что дистанция в полтора-два метра обоснована только в закрытых помещениях. Взрослым можно даже находиться в метре друг от друга, так как основная масса капель слюны осядет уже через 20 секунд. Некоторые могут пролететь больше метра, но все равно окажутся ниже 50 сантиметров от пола. То есть они никак не попадут на слизистую человека. А вот при ветре, даже самом небольшом — 5-10 метров в секунду, капли всего за две секунды разнесутся на шесть метров.

К такому выводу пришли ученые Университета Никосии (University of Nicosia, Cyprus). Они учли количество движущихся частиц, их размер, влажность и температуру воздуха, турбулентность и даже скорость испарения влаги из капелек.

Дети и люди небольшого роста сильнее подвержены инфекции, так как мельчайшие капельки висят в воздухе дольше минуты, оставаясь на высоте около 80 сантиметров от пола. Таким образом малыши в колясках или дети, сидящие на корточках, попадают в «зону риска».

По этой причине ученые советуют на свежем воздухе соблюдать дистанцию больше, чем в два метра. Особенно пожилым людям и детям.

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