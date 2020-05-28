Самый известный на Чемпионате мира по футболу — 2018 бразильский болельщик Томер Савойя решил поддержать российских граждан во время пандемии коронавируса. Автор мема «офигенно, братан» утверждает, что «влюбился в Россию».

Веселый болельщик находится на самоизоляции в самом густонаселенном бразильском штате Сан-Паулу. В беседе с 5-tv.ru он поведал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться из-за ограничительных мер.

«Русские люди, как дела?! Этот карантин труден. Но мы должны оставаться дома, мыть руки и защищать себя. Сначала я перестал заниматься физическими упражнениями, начал много есть, потому что очень хорошо готовлю. У меня болела спина из-за стульев. Работал весь день, не выходя из дома», — сказал он.

Instagram @tomersavoia

Бразилия, по данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, занимает сейчас вторую строчку в мировом рейтинге по количеству инфицированных COVID-19. В стране зарегистрировано 414 661 случаев заболевания. 25 697 человек скончались, 166 647 — выздоровели.

Ранее 5-tv.ru писал, почему лидеры США и Бразилии не принимают мер для спасения людей от COVID-19.