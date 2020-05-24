Преступная халатность? Почему лидеры США и Бразилии не принимают мер для спасения людей от COVID-19

По-прежнему самая тяжелая ситуация с коронавирусом в США. Один миллион шестьсот тысяч зараженных. Почти сто тысяч смертей. На этом фоне Дональд Трамп не перестает шокировать мировую общественность. Отказывается финансировать ВОЗ, плюет на угрозу второй волны заражений, демонстративно ходит на публике без маски. А еще активно стимулирует многие штаты отменять ограничения и переходить к повседневной жизни, несмотря на пугающую статистику, которую, кстати всеми силами пытаются приукрасить.

Так скандал разгорелся во Флориде. Там Департамент здравоохранения уволил создательницу системы мониторинга данных по COVID-19 Ребекку Джонс. Ученая отказалась занижать статистику по числу заразившихся. Чиновники заявили, что уволили Ребекку не за это, а за «неподчинение». Печально и то что произошло дальше — обо всей этой некрасивой ситуации Джонс рассказала у себя в Facebook, но вместо поддержки — получила сотни гневных комментариев. После угроз и издевательств ей пришлось закрыть личную страницу.

В прошлой программе мы рассказывали о том, как западные СМИ буквально с цепи сорвались, обвиняя Россию в том, что мы занижаем смертность. И тут такой скандал в Америке. Мы проверили те самые авторитетные СМИ, которые поливали нашу страну. Про Ребекку Джонс они конечно писали. Но, значительно короче, чем про Россию, и совсем не на первых страницах. Вот такая вот избирательная журналистика.

А во Флориде тем временем вовсю открываются рестораны и пляжи. И вот ровно все те ошибки, которые произошли в штатах сейчас повторяют в еще одной стране.

Вслед за Америкой в бездну безумия, похоже, погрузилась и Бразилия. Стремительный рост. Каждый день 20 тысяч зараженных. Они уже вторые в мире. Вслед за США, и есть основания считать, что реальные цифры — значительно больше. Больницы переполнены, медики не справляются.

И на этом фоне президент Жаир Болсонару в четверг еще раз призвал к отмене карантина. Местные жители тут же переименовали COVID-19 в «Болсонарувирус». Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал о том, почему лидеры двух крупнейших держав упорно тянут своих жителей в могилы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трампа освистали в сети за игру в гольф во время пандемии. Американцы шокированы поведением главы государства на фоне огромного числа жертв от COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112