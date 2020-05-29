Том Круз и Илон Маск хотят снять боевик в космосе: подробности

Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе. Какие цели преследуют актер и изобретатель? Хватит ли физической подготовки кинозвезды для полета на земную орбиту? И почему съемки фильма Тома Круза отложены на неизвестный срок? Только в программе «Светская Хроника».

Космический блокбастер Тома Круза и Илона Маска находится на стадии разработки.

Джим Брайденстайн: «НАСА в предвкушении работы с Томом Крузом над фильмом на борту космической станции».

Том Круз ради удачного кадра готов выполнять сложнейшие трюки без помощи каскадеров. Но хватит ли его земных навыков для того, чтобы отправиться в космос?

«Жесткая подготовка. Полтора года как минимум готовиться. Нужно уметь нырять, прыгать с парашютом, водить самолеты», — рассказал космонавт, герой России Павел Виноградов в интервью программе «Светская Хроника».

Полет в космос требует серьезной физической и моральной подготовки. Тогда почему режиссеры фильма не используют современные компьютерные технологии, чтобы упростить задачу?

Алексей Голубев, режиссер: «Идея Илона Маска и Тома Круза снять кино в космосе — это ничто иное как пиар ход. Такая американская мечта».

Если проект Тома Круза и Илона Маска будет воплощен в жизнь, то фильм станет первой картиной, снятой в космосе. А имена голливудского актера и знаменитого изобретателя войдут в мировую историю.

«Я уверяю вас, что дело не в бюджетах. Американцы, в принципе, умеют зарабатывать деньги на хайпе, на внимании. Это факт», — поделился Алексей Голубев.

Том Круз давно покорил землю своими ролями героев, романтиков и даже вампиров. Возможно, актеру стало тесно на земле, и он решил стать тем, кто прорубит окно в космос?

Андрей Ионин, член-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского: «Как человек амбициозный, не бедный, который уже в своей жизни уже очень много реализовал. Отправиться в космос в рамках даже такого проекта, для него, я думаю, очень будет интересно. Космический полет его чем-то удивит».

Но актеру этот проект может быть интересен не только с профессиональной точки зрения.

«Полет одного астронавта стоит 90 миллионов долларов. Поэтому Том Круз сэкономит если не 90 миллионов, то миллионов 50. И при этом слетает в космос в рамках такого проекта. Для Илона Маска здесь тоже, на мой взгляд, связано с интересами развития бизнеса. Позволяет ему вести конкурентную борьбу с компаниями американскими», — поделился Андрей Ионин.

Специалисты видят в этой идее только плюсы. По их словам, съемки такого боевика в натуре вернут утраченный интерес к космосу и его изучению.

А вот мнения космонавтов разделились. Одни считают, что снимать боевик в таких условиях — опасная затея.

Павел Виноградов: «В космосе без стрельбы и войны экшена выше крыши. Есть барьеры, есть границы человеческих возможностей… И снимать развлекаловку на границе человеческих возможностей, не знаю, кому это удавалось».

Другие поддерживают эту инициативу. К тому же, в космос уже летали туристы. Люди с меньшей физической подготовкой, чем у Тома Круза:

«Летали бизнесмены, летали клоуны. Летали такие люди на моем веку, которые по земле уже с другом ходили. Он парень тренированный, я тут не вижу проблем».

Когда начнутся съемки космического боевика — неизвестно. Из-за пандемии кинопроизводство приостановлено, а сам Том Круз отправился на изоляцию прямо с киноплощадки. Актер хотел снять несколько сцен в Венеции, но коронавирус сделал эту миссию невыполнимой.

Стало известно, что за десять секунд в кадре Том Круз получает 15 миллионов рублей, а за каждое слово, сказанное им в фильме — 500 тысяч. Интересно, какой гонорар потребует актер за такие экстремальные съемки на земной орбите?