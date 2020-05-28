У бизнесмена украли рукописный дневник Пушкина за 75 миллионов рублей

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Ниса Мурзанаева
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Жительница Сочи призналась в содеянном и рассказала, что хотела продать редкий предмет искусства коллекционерам.

У бизнесмена украли рукописный дневник Пушкина за 75 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com

Правоохранители задержали женщину, укравшую из пентхауса бизнесмена в Сочи рукописный дневник Александра Пушкина, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей.

Злоумышленницу удалось задержать благодаря отпечаткам пальцев, оставленным ею на месте преступления. Подозреваемой в совершении кражи оказалась 39-летняя барышня, с которой потерпевший ранее проживал в сочинском пентхаусе. Женщина уже дала признательные показания и рассказала, что хотела продать редкий предмет искусства коллекционерам.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Бывшей сожительнице предпринимателя грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Известно, что загадочный обманутый бизнесмен владеет не только элитной недвижимостью в Сочи. 51-летнему предпринимателю также принадлежит огромная квартира в доме на набережной в столице. Источники оценивают его сочинский пентхаус примерно в 20 миллионов рублей, а московскую квартиру — в 40 миллионов. Об этом пишет КР. RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что незнакомка из интернета украла у бизнесмена сейф с тремя миллионами рублей.

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