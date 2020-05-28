Путин заявил о важности сохранения объема инвестпрограммы Транснефти

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Также российский лидер провел телефонный разговор с эмиром Катара Аль Тани.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Объемы поставок углеводородов на внутренний рынок и на экспорт обсудили Владимир Путин и глава Транснефти Николай Токарев. Личная встреча прошла в Кремле. Речь шла о текущей деятельности, а также перспективах развития предприятия. Президент попросил уделить особое внимание сохранению инвестпрограмм в условиях пандемии.

«Для экономики в целом очень важны ваши инвестиционные планы, потому что „Транснефть“ — один из крупных заказчиков на наших промышленных предприятиях. Как здесь обстоят дела?» — спросил Путин.

«Нам приходится сейчас с учетом и пандемии и известной сделки с ОПЕК прорабатывать новые стресс-варианты бюджета», — сказал Николай Токарев.

И сегодня же Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Аль Тани. Стороны договорились о взаимодействии в борьбе с коронавирусом и обсудили ситуацию на мировых рынках нефти. Кроме того, лидеры условились продолжить взаимодействие в рамках подготовки к проведению в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к концу года.

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