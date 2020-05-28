Пятилетний мальчик в Екатеринбурге поставил «на уши» СК, мать и волонтеров
На поиски ребенка, ушедшего из дома рано утром, были брошены все силы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; СК РФ
Тревожная история случилась в Екатеринбурге 28 мая. Утром пропал пятилетний мальчик. Об этом правоохранителям сообщила взволнованная мама ребенка.
По ее словам, утром, увидев, что сын еще спит, она решила выйти в магазин. Однако, когда вернулась, ее ждала пустая квартира. Поскольку малыш уже умеет самостоятельно открывать дверь, а следов присутствия посторонних не было, речь о похищении не зашла.
Сотрудники Следственного комитета России (СКР), полиции, а также волонтеры организаций «Лиза Алерт» и «Прорыв» бросили все силы на поиски мальчика. Как сообщается на официальном сайте СКР по региону, им удалось получить видео с камер наблюдения и установить маршрут перемещения ребенка. В результате малыш был найден и передан маме.
«В результате совместных усилий сотрудников СКР, полиции и волонтеров малолетний мальчик, гулявший по городу-миллионнику несколько часов, был обнаружен и доставлен в отдел полиции, где его уже ждала мама», — говорится в сообщении.
Несмотря на счастливый финал этой истории, правоохранители намерены проверить, в полной ли мере исполняет свои родительские обязанности мать сбежавшего мальчика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как трехлетнюю девочку почти сутки разыскивают под Псковом.
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