Пятилетний мальчик в Екатеринбурге поставил «на уши» СК, мать и волонтеров

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Алина Потёмкина
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На поиски ребенка, ушедшего из дома рано утром, были брошены все силы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; СК РФ

Тревожная история случилась в Екатеринбурге 28 мая. Утром пропал пятилетний мальчик. Об этом правоохранителям сообщила взволнованная мама ребенка.

По ее словам, утром, увидев, что сын еще спит, она решила выйти в магазин. Однако, когда вернулась, ее ждала пустая квартира. Поскольку малыш уже умеет самостоятельно открывать дверь, а следов присутствия посторонних не было, речь о похищении не зашла.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР), полиции, а также волонтеры организаций «Лиза Алерт» и «Прорыв» бросили все силы на поиски мальчика. Как сообщается на официальном сайте СКР по региону, им удалось получить видео с камер наблюдения и установить маршрут перемещения ребенка. В результате малыш был найден и передан маме.

«В результате совместных усилий сотрудников СКР, полиции и волонтеров малолетний мальчик, гулявший по городу-миллионнику несколько часов, был обнаружен и доставлен в отдел полиции, где его уже ждала мама», — говорится в сообщении.

Несмотря на счастливый финал этой истории, правоохранители намерены проверить, в полной ли мере исполняет свои родительские обязанности мать сбежавшего мальчика.

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