29 мая в полдень наступают восьмые лунные сутки. Растущая Луна в созвездии Льва располагает к энергичным действиям, а вместе с этим и ко всякого рода авантюрам и рискованным предприятиям. Ситуацию усугубляет тот факт, что день приходится на пятницу, когда всем правит Венера, заканчивается рабочая неделя, и люди стремятся поскорее закончить дела и отправиться отдыхать — кто с коллегами на корпоратив, кто на вечеринку с друзьями, а кто на дачу с семьей.

А православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного, игумена, жившего в IV веке в Египте и прославившегося своей святостью. В народе он получил прозвище Федор Житник, поскольку считалось, что в этот день — последний срок, когда можно сеять жито, то есть хлебные злаки — пшеницу, рожь, овес и ячмень. Однако еще издревле этот день считался одним из самых несчастливых в году, а потому знающие люди советовали провести его как можно более осторожно.

Чего нельзя делать 29 мая

Исходя из всего вышеперечисленного, знающие люди советуют не начинать в этот день никаких важных дел и особенно осторожными быть в денежных вопросах. Не стоит заключать в пятницу, 29 мая никаких сделок с недвижимостью и заключать важные договора, а также играть в азартные игры и делать ставки на тотализаторах.

Женщинам в эту пятницу лучше отложить всю тяжелую работу на следующую неделю и избегать контактов с острыми предметами.

Что нужно делать 29 мая

Если начинать важные дела в этот день не рекомендуется, то строить планы не возбраняется. Более того, это очень удачное время, чтобы проанализировать незавершенные проекты и спокойно продумать новые. Личные отношения тоже неплохо переосмыслить именно в этот день — к этому располагает растущая Луна. А кроме того, на Руси на Федора Житника с давних времен принято было планировать свадьбы. Считалось, что если начать подготовку к торжеству именно в этот день, брак будет долгим и счастливым.

А чтобы свести к минимуму негативную энергию этого дня, в народе использовали рябину. Это дерево считается сильным оберегом и как раз начинает зацветать к этому времени. Чтобы уберечься от бед, нужно срезать цветущую веточку рябины и поставить ее дома. Такой весенний букет очистит жилище от отрицательной энергии и защитит от воров, а домочадцев — от сглаза и болезней.

Народные приметы на 29 мая

Если к этому дню зацвели кувшинки, значит заморозков больше не будет.

Если на Федора Житника разразится гроза, год будет урожайным.

Если кучевые облака движутся в одном направлении с тучами, погода наступит сухая и ясная.

Сон, приснившийся с 28 на 29 мая сбудется только у именинников, а вот увиденное во время дневного сна 29 мая может исполниться совсем скоро.

Именины 29 мая у Федора, Петра, Аркадия, Николая, Александра, Георгия и Музы.

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