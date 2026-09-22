Подушка превращается в губку: врач раскрыла ночную угрозу для кожи

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Косметика, кожный жир и пот могут привести к воспалениям, покраснениям и раздражению.

Почему нельзя ложиться спать с макияжем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Сон с косметикой может нарушить защитный барьер кожи

Несмытая перед сном косметика смешивается с кожным жиром и потом, а трение лица о подушку усиливает чувствительность кожи, рассказала изданию «Газета.ру» дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По словам специалиста, привычка ложиться спать с макияжем может нарушить работу защитного барьера кожи. В результате повышается вероятность образования комедонов и появления воспалений. Особенно опасна такая ситуация для людей с кожей, склонной к акне.

На поверхности кожи находится собственный микробиом — совокупность микроорганизмов, которые помогают поддерживать естественный баланс. Однако при избытке кожного сала, загрязнений и повреждении защитного слоя некоторые бактерии могут активнее участвовать в воспалительных процессах.

Если кожа не успела полноценно восстановиться за ночь, утром лицо может выглядеть тусклым и уставшим. Также могут появиться обезвоженность, покраснения и раздражение.

Врач добавила, что подушка впитывает пот и кожный жир, создавая благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов. Недостаточное очищение лица перед сном способно усугубить ситуацию.

Галлямова подчеркнула, что вечерний уход необходим не только для сохранения внешнего вида, но и для здоровья кожи. Важно регулярно очищать ее и поддерживать естественный защитный барьер.

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