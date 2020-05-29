Дом коммунального ужаса: потолок грозит упасть на жильцов дома в Петербурге

В Петербурге несколько семей рискуют жизнью, как раз оставаясь дома. Старинное здание дореволюционной постройки грозит обрушится на головы жильцов — капитального ремонта здесь не было полвека.

Деревянные перекрытия трещат по швам. Но в местном ТСЖ в плачевном состоянии коммуналки не видят трагедии. Хотя однажды в одной из квартир едва не погиб ребенок — на спящего мальчика обвалилась штукатурка, лишь чудом ребенок не пострадал.

Сейчас жильцы уверены –до новой беды один шаг и масштабы разрушений будут куда серьезнее. В доме коммунального ужаса побывал Алексей Полторанин.