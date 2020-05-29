Как изменятся правила посещения музеев и парков в Петербурге?

Эфирная новость 35

Чтобы точно попасть на выставку уже сегодня стоит приобрести онлайн билет с открытой датой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Музеи и парки России готовятся к выходу из режима изоляции. Ожидается, что это произойдет в начале лета. Но приобщиться к прекрасному теперь можно будет, только соблюдая строгие санитарные нормы.

Впервые за свою историю многие музеи перепишут правила посещения.  

В новой культурной жизни после карантина экскурсоводов заменят радиогиды, в Петербурге Летний сад может стать платным, а в Эрмитаже больше никогда не будет многолюдно. О переоценке музейных ценностей расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граффити с Бродским вернулось на улицу Пестеля в виде проекции.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
71.10
0.04 78.26
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Как выглядел Моргенштерн до того, как сбросил 20 килограммов — фото
11:13
«Волшебство!» — Бочкарева удивила фанатов видео, где превратилась в «невидимку»
10:59
Какими растворами лучше промывать нос, чтобы он «задышал»? Лайфхаки от лор-врача
10:46
Как изменятся правила посещения музеев и парков в Петербурге?
10:33
«Когда красивее оригинала»: Утяшева перевоплотилась в Малефисенту
10:21
«Все, выдохся»: доктор Мясников об ослаблении коронавируса в России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Заморозки и ураганы: непогода обрушится на уральские регионы
Тест: Угадайте советскую комедию по одному кадру

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок