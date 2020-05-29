Как изменятся правила посещения музеев и парков в Петербурге?

Музеи и парки России готовятся к выходу из режима изоляции. Ожидается, что это произойдет в начале лета. Но приобщиться к прекрасному теперь можно будет, только соблюдая строгие санитарные нормы.

Впервые за свою историю многие музеи перепишут правила посещения.

В новой культурной жизни после карантина экскурсоводов заменят радиогиды, в Петербурге Летний сад может стать платным, а в Эрмитаже больше никогда не будет многолюдно. О переоценке музейных ценностей расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граффити с Бродским вернулось на улицу Пестеля в виде проекции.