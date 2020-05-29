Как чемпион мира по прыжкам в высоту остался без авто за 2 миллиона рублей

Иномарку за два миллиона рублей украли у известного российского прыгуна Ивана Ухова. Как сообщают источники 5-tv.ru, инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга в ночь на 28 мая.

Накануне чемпион мира и олимпийский призер по прыжкам в высоту обратился в районное управление полиции. Спортсмен пояснил, что проживает в Москве, но сейчас находится в Северной столице. Вечером 27 мая он приехал к знакомой. Свой Toyota Land Cruiser Prado он оставил рядом с домом. Наутро Ухов обнаружил пропажу.

По словам легкоатлета, автомобиль не был оборудован сигнализацией и системой слежения. Кроме того, владелец не застраховал внедорожник.

Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли записи с камер наружного наблюдения, и разослали ориентировки на машину. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых угоняемых в апреле автомобилей.