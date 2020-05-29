Пещеру глубиной 100 метров обнаружили на вершине Ай-Петри в Крыму

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Спелеологи называют эту пещеру редкой удачей и важным шагом в изучении планеты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Ziese; 5-tv.ru

В Крыму удивительное открытие сделали спелеологи. На вершине Ай-Петри в Крыму обнаружили неизвестную ранее пещеру. Ее глубина более 100 метров, а спуск практически вертикальный, что очень опасно.

Какие тайны хранит этот грот, сейчас изучают исследователи-спелеологи. Первооткрывателем стала и наша съемочная группа.

Мери Бадунц рискнула спуститься в неизведанное ради эксклюзивных кадров. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербург вернулись археологи, занимавшиеся раскопками рядом с древним городом Ур.

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