Пещеру глубиной 100 метров обнаружили на вершине Ай-Петри в Крыму
Спелеологи называют эту пещеру редкой удачей и важным шагом в изучении планеты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Ziese; 5-tv.ru
В Крыму удивительное открытие сделали спелеологи. На вершине Ай-Петри в Крыму обнаружили неизвестную ранее пещеру. Ее глубина более 100 метров, а спуск практически вертикальный, что очень опасно.
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