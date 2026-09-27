«Я нагулялся»: Григорий Лепс заявил, что готов изменить образ жизни

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Артист знает, что это будет сложно, но перемены ему необходимы.

Устраивает ли Лепса его жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Григорий Лепс решил изменить образ жизни и пересмотреть окружение

Народный артист России Григорий Лепс решил пересмотреть свой образ жизни и окружение. Об этом 64-летний певец рассказал в новом выпуске проекта «Разговор с Григорием Лепсом».

«Этот внутренний импульс произошел недавно. Я бы не стал рассказывать, из-за чего. Но если говорить начистоту, я нагулялся достаточно. С этим нужно заканчивать. Это сложно, но придется», — сказал музыкант.

Лепс рассказал, что намерен работать над собой: избавиться от вспыльчивости, отказаться от нецензурной лексики и пересмотреть свое окружение. По словам музыканта, он хочет исключить из жизни людей, которые мешают ему развиваться и спокойно заниматься творчеством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс назвал расставание с бывшей супругой Анной Шаплыковой одной из главных ошибок в своей жизни. Певец признался, что считает причиной развода собственное поведение и жалеет о том, что не смог сохранить семью после 20 лет брака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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