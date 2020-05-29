Пульмонолог показал ТОП-5 упражнений для укрепления дыхательной системы

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 26

Медик подчеркнул — в некоторых случаях такие занятия строго противопоказаны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru

Пульмонолог, врач терапевт Алексей Никишенков специально для читателей 5-tv.ru продемонстрировал пять лучших упражнений, способствующих укреплению дыхательной системы.

Каждое упражнение нужно повторять по 8-10 раз, делая по 2-3 подхода. Отдых между подходами должен составлять около 9-15 секунд.

Упражнение 1

Сидя на стуле, поднимаете руки вверх, при этом вдыхая воздух носом. Опуская руки, выдыхайте через губы, свернутые трубочкой.

Упражнение 2

Его также следует выполнять, сидя на стуле. Вдыхая через нос — разведите руки в стороны. Затем, выдыхая через губы-«трубочку», сведите руки так, как будто вы себя обнимаете.

Упражнение 3

Выполняется стоя. Руки собрать в «замочек» перед собой. Поднимая руки вверх, прогибайтесь в спине и отводите одну ногу назад. Руки вверх — вдох, руки вниз — выдох.

Упражнение 4

В положении стоя поднимите руки наверх, делая при этом глубокий вдох. Опуская руки, и выдыхая, садитесь на корточки. Для тех, кому сложно это сделать, доктор рекомендует опускаться на стул.

Упражнение 5

Руки держите перед собой. Снова нужно сделать вид, будто вы себя обнимаете. Движения руками следует сопровождать резкими вдохами и выдохами.

Медик подчеркнул — в некоторых случаях подобные занятия противопоказаны.

«У всех упражнений есть свои противопоказания. Каждому человеку нужно проконсультироваться со своим врачом. Их нельзя выполнять при выраженной дыхательной недостаточности, абсцессах, кровохаркании, скоплении большого количества жидкости в легких. А, в целом, подойдет большинству», — сказал он.

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