Редчайшие раритеты обнаружили и в Петербурге. При разборе здания спортивно-концертного комплекса рабочие нашли уникальную коллекцию афиш — плакаты звезд советской, российской и зарубежной эстрады. Некоторые из них, по оценкам экспертов, могут стоить целое состояние.

Но ценнее всего афиши для тех, кто был участником событий. Своими историями они поделились с корреспондентом МИЦ «Известия» Анной Калачевой. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пещеру глубиной 100 метров обнаружили на вершине Ай-Петри в Крыму.