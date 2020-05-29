Какие редчайшие раритеты обнаружены при демонтаже СКК в Петербурге — видео

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Плакаты звезд советской, российской и зарубежной эстрады, по оценкам экспертов, могут стоить целое состояние.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Pogontsev; 5-tv.ru

Редчайшие раритеты обнаружили и в Петербурге. При разборе здания спортивно-концертного комплекса рабочие нашли уникальную коллекцию афиш — плакаты звезд советской, российской и зарубежной эстрады. Некоторые из них, по оценкам экспертов, могут стоить целое состояние.

Но ценнее всего афиши для тех, кто был участником событий. Своими историями они поделились с корреспондентом МИЦ «Известия» Анной Калачевой. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пещеру глубиной 100 метров обнаружили на вершине Ай-Петри в Крыму.

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