«Я не знаю, что такое Любовь»: томная Анфиса Чехова порассуждала о чувствах

|
Алиса Старжевская
22

Телеведущая считает, что любовь является движущей силой человечества. Именно ради нее люди совершают подвиги и идут на риски.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова решила порассуждать о самом главном чувстве для любого человека — любви. Она выложила в свой профиль в Instagram пост, где рассказала подписчикам, что «любовь — единственный смысл всего».

«Не знаю, что такое Любовь, откуда она возникает и по каким законам существует… Я только знаю, что она единственный смысл всего! И все через нее, и все о ней! И только она Важна в итоге всей нашей жизни! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написала телеведущая.

Анфиса Чехова также добавила, что все действия и поступки на свете бессмысленны без этого чувства. Что любовь является движущей силой человечества. Именно ради нее люди совершают подвиги и идут на риски. По мнению телеведущей, без любви не было бы смысла в жизни.

»….в итоге, все, что ты сможешь унести с собой с этой бренной Планеты — это Любовь! За нее тебе держать свой земной ответ! О ней хранить воспоминания через миллионы жизней! Все Любовь! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — закончила Чехова.

Пост Анфиса сопроводила черно-белым снимком, где предстала перед фанатами в белой расстегнутой рубашке, демонстрирующей нижнее белье, и с ярким макияжем на лице. Руки телеведущая запустила в волосы. Томным взглядом Чехова смотрит в камеру.

Instagram @achekhova

Подписчики согласились с рассуждением Анфисы Чеховой и отметили, что она очень мудрая женщина.

«Именно из-за таких постов я с вами. Вы такая интересная. На Вас приятно смотреть и слушать»;

«Анфиса, вы неотразимы!!! А ваши мысли и мои мысли тоже!»;

«Как точно подмечено…», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова ушла в необычный запой.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

Последние новости

23:26
В Киеве нашли средство остановить «агрессивные дела» России в мире
23:10
«Я не знаю, что такое Любовь»: томная Анфиса Чехова порассуждала о чувствах
22:54
Очередной прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытаниях
22:46
Василина Володина объяснила, почему так много ДТП происходят в субботу
22:17
Появилось фото Жанны Фриске, уже боровшейся со смертельной болезнью
22:00
США заявили о прекращении всех отношений с ВОЗ

Сейчас читают

Татьяна Навка показала, как отрастивший бороду Дмитрий Песков сажает дерево
Школа Волочковой: ТОП-5 лучших шпагатов от российских звезд
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок