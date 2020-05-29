«Я не знаю, что такое Любовь»: томная Анфиса Чехова порассуждала о чувствах
Телеведущая считает, что любовь является движущей силой человечества. Именно ради нее люди совершают подвиги и идут на риски.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Анфиса Чехова решила порассуждать о самом главном чувстве для любого человека — любви. Она выложила в свой профиль в Instagram пост, где рассказала подписчикам, что «любовь — единственный смысл всего».
«Не знаю, что такое Любовь, откуда она возникает и по каким законам существует… Я только знаю, что она единственный смысл всего! И все через нее, и все о ней! И только она Важна в итоге всей нашей жизни! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написала телеведущая.
Анфиса Чехова также добавила, что все действия и поступки на свете бессмысленны без этого чувства. Что любовь является движущей силой человечества. Именно ради нее люди совершают подвиги и идут на риски. По мнению телеведущей, без любви не было бы смысла в жизни.
»….в итоге, все, что ты сможешь унести с собой с этой бренной Планеты — это Любовь! За нее тебе держать свой земной ответ! О ней хранить воспоминания через миллионы жизней! Все Любовь! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — закончила Чехова.
Пост Анфиса сопроводила черно-белым снимком, где предстала перед фанатами в белой расстегнутой рубашке, демонстрирующей нижнее белье, и с ярким макияжем на лице. Руки телеведущая запустила в волосы. Томным взглядом Чехова смотрит в камеру.
Подписчики согласились с рассуждением Анфисы Чеховой и отметили, что она очень мудрая женщина.
«Именно из-за таких постов я с вами. Вы такая интересная. На Вас приятно смотреть и слушать»;
«Анфиса, вы неотразимы!!! А ваши мысли и мои мысли тоже!»;
«Как точно подмечено…», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова ушла в необычный запой.
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