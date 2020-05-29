«Я не знаю, что такое Любовь»: томная Анфиса Чехова порассуждала о чувствах

Анфиса Чехова решила порассуждать о самом главном чувстве для любого человека — любви. Она выложила в свой профиль в Instagram пост, где рассказала подписчикам, что «любовь — единственный смысл всего».

«Не знаю, что такое Любовь, откуда она возникает и по каким законам существует… Я только знаю, что она единственный смысл всего! И все через нее, и все о ней! И только она Важна в итоге всей нашей жизни! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — написала телеведущая.

Анфиса Чехова также добавила, что все действия и поступки на свете бессмысленны без этого чувства. Что любовь является движущей силой человечества. Именно ради нее люди совершают подвиги и идут на риски. По мнению телеведущей, без любви не было бы смысла в жизни.

»….в итоге, все, что ты сможешь унести с собой с этой бренной Планеты — это Любовь! За нее тебе держать свой земной ответ! О ней хранить воспоминания через миллионы жизней! Все Любовь! (орфография и пунктуация сохранены — Прим.редакции)» — закончила Чехова.

Пост Анфиса сопроводила черно-белым снимком, где предстала перед фанатами в белой расстегнутой рубашке, демонстрирующей нижнее белье, и с ярким макияжем на лице. Руки телеведущая запустила в волосы. Томным взглядом Чехова смотрит в камеру.

Instagram @achekhova

Подписчики согласились с рассуждением Анфисы Чеховой и отметили, что она очень мудрая женщина.

«Именно из-за таких постов я с вами. Вы такая интересная. На Вас приятно смотреть и слушать»;

«Анфиса, вы неотразимы!!! А ваши мысли и мои мысли тоже!»;

«Как точно подмечено…», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова ушла в необычный запой.