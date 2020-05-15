«Как наркоманка, ей богу»: Анфиса Чехова ушла в необычный запой
Теледива рассказала о новом пристрастии в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Новое увлечение с головой захватило Анфису Чехову в самоизоляции. Об этом телеведущая рассказала подписчикам в Instagram. Звезда выложила фото, где лежит на ковре ногами вверх. На них удерживается на весу ее семилетний сын Соломон. Мальчик парит в пространстве, а за его спиной виден телевизор и застывший на экране кадр сериала. По словам Чеховой, ее пристрастие к многосерийным фильмам пробудилось во время пребывания дома и накрыло ее с головой.
«Начала смотреть сериалы. Чего со мной раньше не случалось. Потому что я запойная. Если включила сериал, то спать не лягу, пока не закончатся все сезоны. И для общества в этот период я потеряна. Даже на звонки перестаю отвечать. Как наркоманка, ей богу. Поэтому стараюсь избегать длинных сериалов и сериалов вообще. Но, самоизоляция, довела меня до сериального запоя», — рассказала Анфиса.
За двое суток она посмотрела два сериала и попросила подписчиков порекомендовать ей другие. Например, похожие на «Секс в большом городе», который до сих пор остается ее излюбленной лентой. Подписчики с радостью поделились вариантами. И если Чехова решится посмотреть хотя бы половину из того, что ей посоветовали, ее очередной «запой» грозится продлиться дольше пандемии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова поделилась творчеством в эротичном белье.
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