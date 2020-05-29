«У нас даже день рождения в один день»: Винокур о крепкой дружбе с Вайкуле

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Светлана Александрова
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История знакомства юмориста и певицы удивила поклонников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @vladimir_vinokur

Владимир Винокур рассказал, что познакомился с Лаймой Вайкуле еще в детстве, и дружат они с тех самых пор. В подтверждение своих слов юморист выложил на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлены мальчик и девочка, крепко держащиеся за руки.

«Мы дружим с Лаймой много лет! У нас, даже день рождения в один день! А слева фото в Юрмале, „несколько“ лет назад! Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаемся! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел!» — написал Винокур.

Instagram @vladimir_vinokur

На двух других снимках артисты вместе уже в зрелом возрасте. Однако подписчики юмориста засомневались в подлинности детской фотографии, ведь ранее Винокур говорил в интервью, что познакомился с певицей хоть и много лет назад, но когда она уже выступала в варьете «Юрас Перле» в Юрмале.

«Вы реально с детства знакомы?»

«На фото дети — это вы с Лаймой?»

«Улет!»

«И правда интересная история. Никогда раньше не слышали от вас. Значит с детства вас, наверное, называли жених да невеста! Раньше модно было так называть», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Винокур и Лайма Вайкуле часто отмечают свои дни рождения вместе. На одной из таких вечеринок экстравагантная певица залепила артисту тортом в лицо.

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