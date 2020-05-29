«Артистичная корюшка»: поклонники отметили, как Туктамышевой «идет Петербург»
Фигуристка призналась, что очень ждет лето.
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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками летним снимком из Петербурга. Она выложила в свой профиль в Instagram фото, где позирует на набережной реки Мойки в платье горчичного цвета с глубоким вырезом. Лиза надела солнцезащитные очки, а ее волосы развеваются на ветру.
«В ожидании лета», — подписала фото фигуристка.
Подписчики восхитились красотой кадра, самой Туктамышевой, и отметили, что Лиза и Петербург идеально сочетаются.
«Как же Питеру идет такая красавица!»;
«Знойная женщина, мечта поэта»;
«Петербург и Лиза двойная красота»;
«Как вы прекрасны в этом табачного цвета сарафане! Так и хочется спросить? Лиз! Чем такую артистичную корюшку, как вас ловить? Руками? Глазами? Сердцем?» — написали фанаты.
23-летняя Елизавета Туктамышева — известная российская фигуристка, многократная чемпионка мира и Европы. Она закончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.
Елизавета выступает в одиночном катании. На счету девушки множество наград.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева рассказала о своем идеале мужчины.
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