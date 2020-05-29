«Артистичная корюшка»: поклонники отметили, как Туктамышевой «идет Петербург»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками летним снимком из Петербурга. Она выложила в свой профиль в Instagram фото, где позирует на набережной реки Мойки в платье горчичного цвета с глубоким вырезом. Лиза надела солнцезащитные очки, а ее волосы развеваются на ветру.

«В ожидании лета», — подписала фото фигуристка.

Instagram @liza_tuktik

Подписчики восхитились красотой кадра, самой Туктамышевой, и отметили, что Лиза и Петербург идеально сочетаются.

«Как же Питеру идет такая красавица!»;

«Знойная женщина, мечта поэта»;

«Петербург и Лиза двойная красота»;

«Как вы прекрасны в этом табачного цвета сарафане! Так и хочется спросить? Лиз! Чем такую артистичную корюшку, как вас ловить? Руками? Глазами? Сердцем?» — написали фанаты.

23-летняя Елизавета Туктамышева — известная российская фигуристка, многократная чемпионка мира и Европы. Она закончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.

Елизавета выступает в одиночном катании. На счету девушки множество наград.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева рассказала о своем идеале мужчины.