Подольская оголила плечи и анонсировала концерт в поддержку людей с рассеянным склерозом

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Алиса Старжевская
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Певица выложила снимок с профессиональной фотосессии в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская поделилась с подписчиками новым кадром с профессиональной съемки. Певица выложила в свой профиль в Instagram фото, где позирует в вечернем платье, лямки которого спущены с плеч. На шее у Натальи красуется массивное ожерелье из жемчуга, которое акцентирует внимание на красивых ключицах певицы.

Подольская сообщила, что планирует провести домашний онлайн-концерт в поддержку людей с диагнозом рассеянного склероза. Она хочет выступить перед подписчиками в прямом эфире в Instagram.

Instagram @nataliapodolskaya

Подписчики обрадовались этой новости и отметили красоту Натальи на фотографии.

«Красавица и прекрасная мама»;

«Хоть я и женщина, но влюблена!!! Спасибо за песни, вы супер!!!»;

«Наталья, вы очень красивы и талантливы. Спасибо вам за ваше творчество»;

«Прекрасны, как всегда!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети раскритиковали Наталью Подольскую за «неправильный» ракурс.

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