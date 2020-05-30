Подольская оголила плечи и анонсировала концерт в поддержку людей с рассеянным склерозом
Певица выложила снимок с профессиональной фотосессии в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская поделилась с подписчиками новым кадром с профессиональной съемки. Певица выложила в свой профиль в Instagram фото, где позирует в вечернем платье, лямки которого спущены с плеч. На шее у Натальи красуется массивное ожерелье из жемчуга, которое акцентирует внимание на красивых ключицах певицы.
Подольская сообщила, что планирует провести домашний онлайн-концерт в поддержку людей с диагнозом рассеянного склероза. Она хочет выступить перед подписчиками в прямом эфире в Instagram.
Подписчики обрадовались этой новости и отметили красоту Натальи на фотографии.
«Красавица и прекрасная мама»;
«Хоть я и женщина, но влюблена!!! Спасибо за песни, вы супер!!!»;
«Наталья, вы очень красивы и талантливы. Спасибо вам за ваше творчество»;
«Прекрасны, как всегда!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети раскритиковали Наталью Подольскую за «неправильный» ракурс.
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