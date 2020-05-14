Известная певица подверглась нападкам хейтеров за невинный снимок из личного архива.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

«Что такое не везет и как с этим бороться?» — вопрос риторический. Конечно, обидно, когда задуманное получается не так, как хотелось. Однако более всего страшит — осуждение окружающих.

К сожалению, с последним регулярно сталкиваются все медийные личности. Сегодня, к примеру, свою порцию хейтерских нападок получила известная певица Наталья Подольская. Хотя, казалось бы, за что?

В своем Instagram артистка выложила фото, сделанное перед началом очередного выступления. В кадре — Подольская в элегантном золотистом костюме, идеально подчеркивающем все прелести женского тела.

«Когда карантин закончится…» — подписала снимок звезда, намекая, что мечтает о гастролях.

Instagram @nataliapodolskaya

Однако тонкий посыл уловили не многие фолловеры Натальи. На сей раз предметом для споров стала неловко вывернутая правая рука певицы, повисшая в районе бедра.

«Правая рука, как-то не очень… сорри…»

«Ой, а что это там? Это ваша, Наталья?»

«Как будто поломалась… Неужели нельзя было выбрать удачный раскурс?» — критиковали звезду поклонники.

К счастью, в бессмысленную дискуссию о том, как встать, чтобы выглядеть красиво, вмешались истинные фанаты Подольской, убедив «спонтанных» хамов быстро удалиться.

«Ваш комментарий, как-то не очень! Присматриваться и писать — жесть»;

«А вы кто вообще такие? Гуру фотосъемок…»;

«Наташ, не обращайте внимания! Ишь, советчики нашлись!» — вступились они за звезду.

Правда, сама Наталья никак не отреагировала на происходящее. Вероятно, даже не заметив сиюминутной перепалки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что фолловеры Наташи Королевой осудили ее супруга.

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