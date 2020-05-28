Возлюбленный Волочковой оказался намного старше балерины
Такой вывод сделали поклонники танцовщицы, внимательно разглядев фотографию.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Поклонникам балерины Анастасии Волочковой не дает покоя вопрос, кто же ухаживает за знаменитостью. Личность своего обожателя звезда скрывает, однако иногда на ее фотографиях появляются неожиданные подсказки для фанатов. На одном из снимков в Instagram балерины внимание почитателей привлекла рука ее спутника.
Волочкова поделилась кадром томного вечера с любимым мужчиной. На нем она и ее избранник держат бокалы. Тут-то подписчики и ухватились за веревочку, которая ведет к разгадке заветной тайны. Кто этот человек, вызнать пока так и не удалось, зато стало ясно, что ухажер балерины намного старшее ее, пишет «Экспресс газета». По фото видны морщины на руке неизвестного, рядом с рукой возлюбленной это особенно контрастирует.
Интересно, что о предстоящей свадьбе с мужчиной своей мечты Анастасия Волочкова заявляла еще в апреле. Как писал 5-tv.ru, на тот момент о нем было известно, что избраннику Анастасии нет и 40 лет, ранее он не был женат, а также без труда говорит на нескольких иностранных языках.
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