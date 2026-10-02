Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

На месте уже работают специальные подразделения Министерства внутренних дел.

Почему идет эвакуация в аэропорту Кишенева

Фото: www.globallookpress.com/Katharina SchrÃ¶der

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В международном аэропорту Кишинева объявили минную тревогу. Об этом говорится на сайте Пограничной полиции Молдавии.

«В настоящее время в международном аэропорту Кишинева объявлена ​​минная тревога», — говорится в сообщении.

Пассажиров и сотрудников аэропорта начали эвакуировать из здания. На месте уже работают специальные подразделения Министерства внутренних дел.

Из-за происшествия временно приостановили регистрацию на рейсы. Также возможны изменения в расписании вылетов.

Пограничная полиция рекомендует пассажирам, у которых на сегодня запланирован рейс, заранее проверить его статус на онлайн-табло аэропорта.

В ведомстве призвали людей сохранять спокойствие и пообещали сообщить дополнительные подробности.

Ранее 5-tv.ru писал о вынужденной посадке пассажирского самолета во французском Лионе после возгорания пауэрбанка на борту. Экипаж быстро справился с огнем и поместил аккумулятор в специальную противопожарную сумку, однако пилоты решили изменить маршрут из соображений безопасности. На борту находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа, после посадки их разместили в гостиницах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

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