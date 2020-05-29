Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в стране. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу со дня его подписания.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю… Утвердить прилагаемую новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года», — говорится в указе.

Согласное тексту новой редакции, основным средством для связи экстремистских организаций и вербовки новых приспешников стал интернет. В целях предотвращения таких случаев государство должно решить ряд задач, в том числе создать единую систему мониторинга.

Правоохранительным органам в борьбе с терроризмом и экстремизмом поручается обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление экстремистской деятельности, а также проведение профилактических работ с лицами, подверженными влиянию такой идеологии.

Первоначальный вариант Стратегии был утвержден Путиным в ноябре 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией.