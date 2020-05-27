«Чувство досады»: Песков поделился опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента рассказал, какие выводы сделал после выздоровления от COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, FrankHoermann/SVEN SIMON, Komsomolskaya Pravda, Hendrik Schmidt; Известия / Павел Бедняков
Личным опытом борьбы с коронавирусом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, что почувствовал сразу после положительного анализа, как привыкал к ограничениям, и выводах после болезни он рассказал в личной колонке, которую опубликовал ТАСС.
Вначале, по его словам, было обидно, что столько мер предосторожности было проведено впустую.
«Моя первая эмоция на положительный тест — это чувство досады. Потому что на протяжении последних четырех-пяти недель, а то и больше фактически вся жизнь уже осуществлялась по иному, непривычному сценарию. И семья вся сидела дома, причем очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром», — поделился Песков.
Затем, по его словам, его обуяли переживания насчет того, как будет протекать болезнь, и не заразит ли он всех близких. Что касается соблюдения ограничений из-за инфекции, тут все было четко и строго. Уроки извлекать их пандемии Песков предложил позитивные: ведь ни у кого из ныне живущих такого опыта не было.
«Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет», — заключил Песков.
Пресс-секретарь президента получил положительный тест на COVID-19 12 мая. Он был госпитализирован, а также его жена, Татьяна Навка. Позже она рассказывала, как проявляются симптомы у нее и у мужа. Выписали из больницы Пескова накануне, 25 мая. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 с учетом личного опыта.
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