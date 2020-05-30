Суббота, 30 мая — почему так важно быть начеку и не встревать в конфликты?

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Сергей Зеленский
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Луна переходит в фазу знака Дева, а потому лучше заняться кропотливой работой. Кроме того, испокон веков этот день называли Евдокией-свистуньей — из-за погоды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, via www.imago-images.de, Francesco Toiati, CHROMORANGE / Bilderbox, Kuerbs, B.

Девятые лунные сутки приходятся в мае на 30-е число. Это первый неблагоприятный день в этом лунном месяце, так как провоцирует человека на неблагочестивые поступки. Астрологи уверяют, что в этот отрезок времени все пороки, глубоко запрятанные «черные» мысли и желания поднимаются из глубин подсознания и любой ценой пытаются воплотиться. Гнев, обиды, разочарования — все это будет стремиться выйти вовне.

Что нельзя делать в этот день:

Велик риск возникновения многочисленных ссор, конфликтов, причем совершенно на пустом месте, поэтому стоит держать себя в руках. Рекомендуется максимально ограничить контакты с малознакомыми людьми: любой из них может попытаться втянуть в авантюру.

Что можно делать в этот день:

Быть постоянно во всем начеку, начиная от перехода улицы и заканчивая использованием столовых приборов, поскольку в этот день повышается вероятность получения травм, увечий. По возможности, лучше оставаться дома и заниматься делами, требующими кропотливости, так как в эти лунные сутки часто происходят ДТП, катастрофы и так далее.

Христианский мир 30 мая отдает дань памяти святому апостолу Андронику и его помощнице Юнии — они обратили в веру тысячи некогда язычников и приняли мученическую смерть от властей Римской империи.

Православные в этот день также вспоминают преподобную Евфросинию Московскую. В 1367 году она вышла замуж за великого князя московского Димитрия Донского. Их счастливый брак был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами. Преподобный Сергий Радонежский был крестным отцом их двоих детей. Евдокия полностью разделяла подвиг супруга по освобождению Руси от монголо-татарского ига. В 1389 году она овдовела и в последствии ушла в монастырь.

На Руси этот день называли Евдокия-свистунья, потому что в конце мая обычно дует особенно сильный ветер. Также к святой покровительнице обращались с просьбой о дожде, чтобы он смочил землю с посадками, и урожай был лучше.

Именины: Адриан, Афанасий, Евдокия, Ефросиния, Николай, Степан, Феофан.

Приметы:

Какова Евдокия — таково и лето.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про день преподобного Феодора Освященного.

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