Звезду «Бумера» и «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
От тюрьмы актера Владимира Сычева спас сотрудник ГАИ.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Физрук"; Instagram @vladimirsychev; www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Известия / Константин Кокошкин
Актер Владимир Сычев, запомнившийся зрителям своими отрицательными персонажами в фильме «Бумер» и сериале «Физрук», однажды обвинялся в двойном убийстве в реальной жизни. О том, как чудом избежал тюрьмы, артист рассказал в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Все началось с того, что кто-то разбил стекло в машине Сычева и выкрал документы. И хотя актер заявил о происшествии в полицию, полгода спустя его неожиданно арестовали.
«Я был в шоке. Оказывается, некий человек ездил с моими документами и сбил насмерть двоих. Его арестовали, но он смог как-то договориться и ушел от правосудия», — цитирует Сычева StarHit.
По словам артиста, следователь, который вел это дело, уволился, а сменившая его женщина не присутствовала при задержании и была заинтересована «побыстрее закрыть всю эту волокиту».
От тюрьмы Владимира Сычева спас сотрудник ГАИ, который был свидетелем страшного ДТП. Он сказал, что находившийся за рулем убийца был выше актера ростом.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru Владимир Сычев насмешил поклонников фото из душа.
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