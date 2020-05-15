«Больше пены»: Сычев в мыле и с глазами «в кучку» насмешил фанатов

Актер признался, что во время самоизоляции каждый сходит с ума по-своему.

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Фото, видео: Instagram @vladimirsychev

Актер Владимир Сычев, как и многие российские звезды, скучает по съемкам, сидя в самоизоляции. Чтобы развеять тоску и заодно поднять настроение поклонникам, он показал в Instagram, как развлекается дома. На снимке, которым он поделился, артист стоит в ванной весь в пене, глаза его сведены в одну точку.

«Улыбку в ленту! На самоизоляции каждый с ума сходит по-своему», — написал актер.

Instagram @vladimirsychev

Поклонников повеселило фото Сычева и его способ не слететь с катушек от безделья. Некоторый иронизировали на тему дезинфекции, к которой артист подошел слишком уж рьяно.

«Приколист»;

«Рекомендовали мыть ведь только руки»;

«Карантин сделал свое дело!»

«Спасибо, улыбнуло»;

«Больше пены!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Сычев и Дмитрий Нагиев предстали в неожиданных образах. Артисты, полюбившиеся зрителям по совместной работе в сериале «Физрук», показали архивный снимок со съемочной площадки.

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