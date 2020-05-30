Как выглядит повзрослевший сын Нонны Гришаевой?
Звезда фильма «День радио» выложила в сеть совместное фото с ребенком.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @grishaevanonna
Актриса Нонна Гришаева в своем аккаунте в Instagram разместила совместный снимок со своим 13-летним сыном Ильей Нестеровым. На фото подросток и его 48-летняя знаменитая мать позируют на фоне цветущей яблони на мосту через водоем.
«Всем доброго дня», — коротко подписала публикацию Нонна Гришаева.
Подписчики актрисы отметили, что мальчик очень похож на своего отца — режиссера Александра Нестерова. Некоторые пользователи отметили, что мать и сын смотрятся на снимке, как брат и сестра.
«Чудесное теплое фото»;
«Сынок — копия папы»;
«Этот подросток с сестрой? Ну не с мамой же!»;
«Какой парень… красавчик!»;
«Такие улыбки освещают любой день в любую погоду!» — отмечают пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гришаева растрогала фанатов архивным снимком.
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