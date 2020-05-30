Как выглядит повзрослевший сын Нонны Гришаевой?

Актриса Нонна Гришаева в своем аккаунте в Instagram разместила совместный снимок со своим 13-летним сыном Ильей Нестеровым. На фото подросток и его 48-летняя знаменитая мать позируют на фоне цветущей яблони на мосту через водоем.

«Всем доброго дня», — коротко подписала публикацию Нонна Гришаева.

Instagram @grishaevanonna

Подписчики актрисы отметили, что мальчик очень похож на своего отца — режиссера Александра Нестерова. Некоторые пользователи отметили, что мать и сын смотрятся на снимке, как брат и сестра.

«Чудесное теплое фото»;

«Сынок — копия папы»;

«Этот подросток с сестрой? Ну не с мамой же!»;

«Какой парень… красавчик!»;

«Такие улыбки освещают любой день в любую погоду!» — отмечают пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гришаева растрогала фанатов архивным снимком.