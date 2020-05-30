Дочь Эдуарда Успенского обвинила отца в домашнем насилии

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Василий Заика
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По словам Татьяны Успенской, писатель якобы «был человеком очень жестоким».

Дочь Эдуарда Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Дочь известного писателя Эдуарда Успенского Татьяна в эфире шоу на федеральном телеканале рассказала, как отец несколько раз якобы избивал ее «до крови». По словам женщины, она три года прожила в секте, в которой жестоко издевались над детьми.

Все началось с того, что Татьяна Успенская написала обращение в Российскую государственную детскую библиотеку, в котором потребовала не присваивать премии «Большая сказка» имя отца-тирана. Дочь писателя в письме уповала на то, что «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть, прежде всего, добрым и нравственным».

Женщина утверждает, что Эдуард Успенский «был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие».

«У заключенного и надзирателя не может быть нормальных отношений. Бил он меня несколько раз до крови. После этого глаза опухали, превращались в такие маленькие щелочки, а нужно было идти на учебу. Думаю, чувства были не для него, чувствовать он не умел», — цитирует Татьяну Успенскую ФАН.

Дочь писателя призналась, что в подростковом возрасте отец отдал ее в трудовую коммуну Виктора Столбуна, в которой детей заставляли работать и били палками. Татьяна Успенская отмечает, что прожила в этом сообществе три года.

Поддержать женщину в студию пришла и бывшая жена Эдуарда Успенского Элеонора Филина, которая утверждает, что также испытала на себе агрессию супруга. Ряд экспертов в студии не поверили в слова героинь шоу, предположив, что Татьяна Успенская наговаривает на отца из-за отказа в получении части наследства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель Эдуард Успенский тайно следил за бывшей женой.

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