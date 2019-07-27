«Нанял детектива»: писатель Эдуард Успенский тайно следил за бывшей женой

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Подробности частной жизни третьей супруги не давали писателю покоя даже после развода.

Фото : ТАСС/Tor Wennstrцm

Писателя Эдуарда Успенского любила вся детская аудитория — на его рассказах о приключениях Дяди Федора и его друзей выросло не одно поколение. Мужчина скончался в 2018 году от онкологического заболевания. Однако, как оказалось, характер Успенского был крайне далек от образа доброго сказочника, каким он представлялся своим читателям.

О подробностях частной жизни Эдуарда Николаевича рассказала его дочь Татьяна. В беседе с изданием «Караван историй» женщина призналась, что Успенский иногда был жесток в общении с близкими. В особенности это касалось бывших возлюбленных.

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Так, за третьей супругой — журналисткой и телеведущей Элеонорой Филиной — после развода в 2011 году Успенский установил слежку, наняв частного детектива. Получив новую информацию о времяпровождении и встречах бывшей жены, писатель в самых нелестных выражениях высказывал свое мнение о «негодяйке Филиной».

«С негодованием и злостью говорил о том, какой ужасный человек Филина. Даже нанял частного детектива следить за бывшей женой. И рассказывал мне, негодуя, куда она ходит и с кем встречается», — поделилась дочь Успенского.

Как рассказал Татьяна, крайне негативно мужчина воспринимал попытки напомнить ему, что с Филиной они давно в разводе и женщина вправе видеться с кем пожелает — в этом случае нелицеприятные фразы сыпались уже в адрес дочери.

При этом, признается Татьяна, Эдуард Успенский не был примерным мужем и для ее матери — своей первой супруги. Маленькую дочь писатель втягивал в собственные романы на стороне.

«Как-то мы семьей отдыхали в Крыму, еще втроем, мне было лет семь или восемь. Мы с мамой уезжали в Москву раньше, а отец оставался. Провожая нас, шепнул: „Тань, будут приходить письма на мое имя, ты их забирай из почтового ящика, потом мне отдашь“. Матери велел не говорить. На конверте значилось имя отправительницы, известной художницы, с которой у отца, оказывается, в то время был бурный роман», — вспоминает Татьяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что слухи о разводе подтвердил телеведущий Михаил Ширвиндт.

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