Ирина Понаровская проводит «восхитительные вечера» на даче с Алисой Фрейндлих

Российская певица Ирина Понаровская рассказала, как она проводит дни в самоизоляции. Оказывается, она коротает вечера в прекрасной компании — с Алисой Бруновой Фрейндлих.

Звезда джазовой и российской эстрады выложила совместное фото с гениальной актрисой в своем профиле в Instagram, на котором они отдыхают в загородном доме своей подруги Элеоноры. Ирина и Алиса сидят за кухонным столом на фоне прекрасного вида из окна. Обе женщины выглядят довольными и счастливыми.

«Какой там КОРОНАВИРУС, когда рядом такое счастье — Алиса Бруновна Фрейндлих!!!» — написала певица.

Ирина Понаровская также добавила, что вечерами они играют в карты, выпивают вино, едят вкусную еду, а также слушают стихи в исполнении Алисы Фрейндлих.

Instagram @irinaponarovskaya

Подписчики отметили красоту и талант обеих женщин и пожелали им здоровья и таких же уютных, теплых встреч.

«Бруновна заколдована! Изумительная красавица!»;

«Какие молодцы! Две удивительные женщины! Потрясающие талантливые, стильные и неподражаемые!»;

«Вы великолепны. Долгих лет и теплых встреч»;

«Классное фото! Две великолепные и потрясающие Леди! Здоровья, вам, творческих продолжения и радостных солнечных дней», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседи не узнали «оставшуюся без волос» Ирину Понаровскую.