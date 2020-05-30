Видео: полиция работает на месте расстрела инкассаторов в Красноярске
В настоящий момент пострадавшие прооперированы, злоумышленники объявлены в розыск.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Правоохранители работают на месте нападения на инкассаторов в Красноярске. Инцидент случился около отделения Сбербанка на улице Щорса. На пострадавших напали двое неизвестных, и практически в упор их расстреляли.
«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к нападению на двух в Кировском районе города Красноярска. Сегодня около 08:30 на подъезде к одному из банков двое неизвестных напали с оружием на инкассаторскую машину. В результате применения оружия два человека получили ранения», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.
Состояние инкассаторов оценивается как тяжелое, их прооперировали.
Ориентировки на злоумышленников переданы на все посты ГИБДД. Сообщается, что изначально преступники воспользовались автомобилем марки «Жигули», а затем пересели на джип Grand Cherokee или внедорожник Range Rover.
Ранее 5-tv.ru рассказывали, что нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео.
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