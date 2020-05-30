Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Нападение на инкассаторов в районе отделения Сбербанка в Красноярске попало на камеры видеонаблюдения.

Камера зафиксировала, как автомобиль подъезжает к зданию финансового учреждения, из него выходят инкассаторы, один из них передает что-то по рации, возможно, что они готовы заходить.

Вдруг с передней части автомобиля к ним подбегают двое мужчин в масках. Один из них, что в длинном плаще, ведет стрельбу в упор из предмета похожего на ружье. Второй хватает сумку с деньгами. После чего они оба убегают.

Известно, что оба инкассатора госпитализированы с тяжелыми ранениями. Жизнь им спасли бронежилеты.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в настоящий момент ведется розыск подозреваемых. Сумма ущерба устанавливается.