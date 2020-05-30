Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

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Светлана Шевченко
Срочная новость 187

Двое пострадавших госпитализированы. Ведется розыск преступников.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; ВКонтакте @id16321468

Нападение на инкассаторов в районе отделения Сбербанка в Красноярске попало на камеры видеонаблюдения. 

Камера зафиксировала, как автомобиль подъезжает к зданию финансового учреждения, из него выходят инкассаторы, один из них передает что-то по рации, возможно, что они готовы заходить.

Вдруг с передней части автомобиля к ним подбегают двое мужчин в масках. Один из них, что в длинном плаще, ведет стрельбу в упор из предмета похожего на ружье. Второй хватает сумку с деньгами. После чего они оба убегают.

Известно, что оба инкассатора госпитализированы с тяжелыми ранениями. Жизнь им спасли бронежилеты.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в настоящий момент ведется розыск подозреваемых. Сумма ущерба устанавливается. 

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