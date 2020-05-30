Четырехлетнюю девочку дважды переехали автомобили в центре Петербурга
Малышка госпитализирована в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ВКонтакте @dorinspb
Четырехлетний ребенок попал под колеса сразу двух автомобилей. Жуткое происшествие произошло вечером 29 мая на Васильевском острове. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях.
По неясной причине девочка без сопровождения взрослых выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель Hyundai Solaris не успел затормозить и сбил ребенка, затем малышка оказалась под колесами Toyota Camry.
У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение печени и перелом ключицы.
Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы. Решается вопрос о привлечении первого из них к административной ответственности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Красноярском пьяный мужчина без прав сбил двухлетнего мальчика.
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