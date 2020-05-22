Под Красноярском пьяный мужчина без прав сбил двухлетнего мальчика

Вопиющий инцидент произошел в поселке Горячегорск Шарыповского района.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, МВД РФ

Пьяный мужчина без водительских прав сбил двухлетнего мальчика. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, вопиющий инцидент произошел в поселке Горячегорск Шарыповского района.

«Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России „Шарыповский“ Красноярского края задержан нетрезвый водитель, который подозревается в нарушении Правил дорожного движения Российской Федерации, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сказала Ирина Волк.

МВД РФ

Стражи порядка выяснили, что малыш вместе с братьями шел по обочине дороги в частном секторе к маме, которая ждала детей неподалеку. По версии следствия, водитель проезжавшего мимо автомобиля на большой скорости свернул с проезжей части и наехал на ребенка.

Злоумышленник предпринял попытку скрыться с места ДТП. Мужчина проехал еще около километра, после чего машина загорелась. Очевидцы помогли подозреваемому выбраться из объятого дымом автомобиля. Прибывшие на место автоинспекторы обнаружили мужчину лежащим на обочине дороги.

«Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а транспортное средство взял у своего знакомого в соседнем поселке», — добавила Ирина Волк.

Пострадавшего малыша отвезли в больницу. Его жизнь вне опасности. В отношении горе-водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а также шесть протоколов об административных нарушениях. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попавший в ДТП Mercedes за 14 миллионов был взят в кредит.

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