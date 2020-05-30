Награды учредят для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19 — Мурашко
Глава Минздрава рассказал, что в России под пациентов с коронавирусом было перепрофилировано 15% коек.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, будут учреждены ведомственные награды. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков», — сказал министр здравоохранения.
Глава ведомства сделал заявление в ходе открытия Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии. Также он сообщил, что для борьбы с коронавирусом в России было перепрофилировано почти 15% коек.
«Мы в стране сегодня имеем перепрофилированных уже 177 тысяч коек, это почти 15% от общего коечного фонда страны», — подчеркнул Мурашко.
Министр принял участие в открытии клинического инфекционного центра в Башкирии. Также в ходе своего визита в республику глава ведомства посетит республиканский онкологический диспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин РФ выделит на выплаты медикам более 22 миллиардов рублей.
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