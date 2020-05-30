Награды учредят для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19 — Мурашко

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Алина Потёмкина
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Глава Минздрава рассказал, что в России под пациентов с коронавирусом было перепрофилировано 15% коек.

Награды учредят для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19 — Мурашко

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Для медиков, отличившихся в борьбе с COVID-19, будут учреждены ведомственные награды. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков», — сказал министр здравоохранения.

Глава ведомства сделал заявление в ходе открытия Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии. Также он сообщил, что для борьбы с коронавирусом в России было перепрофилировано почти 15% коек.

«Мы в стране сегодня имеем перепрофилированных уже 177 тысяч коек, это почти 15% от общего коечного фонда страны», — подчеркнул Мурашко.

Министр принял участие в открытии клинического инфекционного центра в Башкирии. Также в ходе своего визита в республику глава ведомства посетит республиканский онкологический диспансер, детскую клиническую больницу и кардиоцентр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин РФ выделит на выплаты медикам более 22 миллиардов рублей.

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