«Девушка-весна»: Макеева в платье с глубоким декольте и ромашками очаровала юзеров
Актриса выложила в Instagram летний снимок с фотосессии в Крыму.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram @makeevan
Актриса Анастасия Макеева поделилась с подписчиками теплым снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram кадр с фотосессии в Крыму. На фото актриса в нежном платье в горошек с глубоким декольте и в соломенной шляпе. В руках у Анастасии корзинка с ромашками. У девушки - красивый макияж, а волосы завиты волной и красиво спадают на плечи. От снимка веет легкой сексуальностью и манящей женственностью. Фотографом выступила Анжела Брюлова.
Под снимком Анастасия Макеева сообщила, что у нее огромное множество различных творческих идей, в которые она скоро посвятит своих фанатов. Также актриса поинтересовалась, нравится ли подписчикам этот снимок и хотят ли они увидеть еще серию из этой фотосессии.
«Настя, вы необыкновенная красавица! Вы так всегда вдохновляете своей женственностью и красотой, стремлению к прекрасному — благодарю!»;
«Очень женственно и нежно! Для девочек и сдержанный секс для мужчин. Браво вам и фотографу!»;
«Манящая женственность и нежность»;
«Девушка-весна. Сплошная нежность, красота и сексуальность», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа.
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