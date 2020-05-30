«Девушка-весна»: Макеева в платье с глубоким декольте и ромашками очаровала юзеров

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Алиса Старжевская
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Актриса выложила в Instagram летний снимок с фотосессии в Крыму.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева поделилась с подписчиками теплым снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram кадр с фотосессии в Крыму. На фото актриса в нежном платье в горошек с глубоким декольте и в соломенной шляпе. В руках у Анастасии корзинка с ромашками. У девушки - красивый макияж, а волосы завиты волной и красиво спадают на плечи. От снимка веет легкой сексуальностью и манящей женственностью. Фотографом выступила Анжела Брюлова.

Instagram @makeevan

Под снимком Анастасия Макеева сообщила, что у нее огромное множество различных творческих идей, в которые она скоро посвятит своих фанатов. Также актриса поинтересовалась, нравится ли подписчикам этот снимок и хотят ли они увидеть еще серию из этой фотосессии.

«Настя, вы необыкновенная красавица! Вы так всегда вдохновляете своей женственностью и красотой, стремлению к прекрасному — благодарю!»;

«Очень женственно и нежно! Для девочек и сдержанный секс для мужчин. Браво вам и фотографу!»;

«Манящая женственность и нежность»;

«Девушка-весна. Сплошная нежность, красота и сексуальность», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа.

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