Когда ждать вторую волну коронавируса?

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Алина Потёмкина
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Глава Роспотребнадзора предупредила, что иммунитет к COVID-19 не образуется после болезни, вызванной другими типами коронавируса.

Когда ждать вторую волну коронавируса?

Фото: Известия / Сергей Коньков

Вторая волна заболеваемости коронавирусом нового типа может совпасть с периодом обострения ОРВИ в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире одного из федеральных каналов. Поэтому, по ее словам, ожидать возвращения COVID-19 можно осенью.

«Один из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», — сообщила Попова.

Кроме того, глава ведомства предупредила, что иммунитет к SARS-CoV-2 не образуется у людей, которые переболели инфекцией, вызванной другим типом коронавируса.

«Сегодня мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19», — сказала Попова.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об «уверенном снижении» заболеваемости коронавирусом в России. Так, в Москве, которая была лидером по количеству инфицированных, число излечившихся от COVID-19 вновь превысило выявленные случаи.

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