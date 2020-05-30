Элегантная Маруся Фомина продемонстрировала безупречные ножки — фото

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Алиса Старжевская
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Снимок, наполненный изяществом, актриса выложила в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @fominamarus, @abdullartuev

Актриса Маруся Фомина предстала перед фанатами в образе экстравагантной кинодивы. Она выложила фото из партера театра в своем профиле в Instagram, на котором позирует в черном элегантном платье с пышной юбкой и ремешком. На ногах у актрисы туфли-лодочки в горошек.

Мария облокотилась на спинку кресла, а свои длинные ноги закинула на передний ряд. У актрисы — вечерний макияж, волосы убраны назад. Мочки ушей украшают массивные серьги.

«Киноман», — подписала фото актриса.

Instagram @fominamarus

Подписчики оценили красоту снимка и отметили, что Маша выглядит потрясающе.

«Красота»;

«Эстетика»;

«Ну, невозможно красивая вы, Маруся»;

«Дива», — написали фанаты.

Мария Фомина — российская актриса и модель. Свою первую роль она сыграла в десять лет в фильме Владимира Машкова «Папа». Именно она и определила будущее юной девушки.

В 15 лет Маша начала свою модельную карьеру. Она снялась для журналов OOPS! , Glamour, Maxim, Mini, Cosmopolitan, а также во многих рекламных роликах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аглая Тарасова снялась в «постельной» фотосессии с котом.

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