Элегантная Маруся Фомина продемонстрировала безупречные ножки — фото
Снимок, наполненный изяществом, актриса выложила в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @fominamarus, @abdullartuev
Актриса Маруся Фомина предстала перед фанатами в образе экстравагантной кинодивы. Она выложила фото из партера театра в своем профиле в Instagram, на котором позирует в черном элегантном платье с пышной юбкой и ремешком. На ногах у актрисы туфли-лодочки в горошек.
Мария облокотилась на спинку кресла, а свои длинные ноги закинула на передний ряд. У актрисы — вечерний макияж, волосы убраны назад. Мочки ушей украшают массивные серьги.
«Киноман», — подписала фото актриса.
Подписчики оценили красоту снимка и отметили, что Маша выглядит потрясающе.
«Красота»;
«Эстетика»;
«Ну, невозможно красивая вы, Маруся»;
«Дива», — написали фанаты.
Мария Фомина — российская актриса и модель. Свою первую роль она сыграла в десять лет в фильме Владимира Машкова «Папа». Именно она и определила будущее юной девушки.
В 15 лет Маша начала свою модельную карьеру. Она снялась для журналов OOPS! , Glamour, Maxim, Mini, Cosmopolitan, а также во многих рекламных роликах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аглая Тарасова снялась в «постельной» фотосессии с котом.
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